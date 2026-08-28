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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مصنع بسمالوط شمال المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية
ايمن رياض

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال عمله بأحد المصانع بغرب سمالوط، شمال المنيا، وتم نقله لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب،  بتلقيه بلاغا بشأن مصرع شاب صعقا بالكهرباء خلال عمله داخل أحد المصانع.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات برئاسة المقدم محمد العشيري رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب أن المتوفي شاب يدعى و.ر.ر 27 سنة، ويقيم بإحدى قرى مركز سمالوط ، وأن الوفاة جاءت خلال ملامسته للكهرباء أثناء عمله داخل مصنع شهير بالقرب من قرية شوشة.

تم إيداع جثته بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان، والذي أكد في تقريره أن سبب الوفاة هو وجود حز بمستوى عظمة تفاحة آدم بالرقبة من الأمام ممتد إلى الخلف خلف الأذنين ولا توجد إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة وللنيابة حرية التصرف.

وقررت النيابة العامة، عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي، لإعمال الصفة التشريحية.
 

المنيا سمالوط عامل مصنع

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