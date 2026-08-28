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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن يعرب عن تضامنه مع الجزائر ويعزي نيبال في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

اليمن
اليمن
أ ش أ

أعربت الجمهورية اليمنية عن تضامنها مع الجزائر في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عددًا من مناطقها.. كما قدمت تعازيها لنيبال في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مقاطعة راسوا.

وأعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عددًا من مناطق البلاد.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها، قيادة وشعبًا، إلى جانب الحكومة الجزائرية في هذا المصاب، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.

وفي سياق متصل، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس جمهورية نيبال، عزاه فيها في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مقاطعة راسوا النيبالية.

وأعرب العليمي - في البرقية -باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، عن عميق حزنه وخالص تعازيه للرئيس بوديل وأسر الضحايا والشعب النيبالي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله جمهورية نيبال وشعبها كل سوء ومكروه.

الجمهورية اليمنية الجزائر ضحايا الحرائق

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