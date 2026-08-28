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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، وذلك في إطار في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة 45+5 نجح أحمد بلحاج في تسجيل الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا .

وسجل مروان عثمان الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد صناعة من محمد رضا بوبو.

وفي الدقيقة 77 سجل حسام حسن لاعب الاتحاد السكندري الهدف الأول لزعيم الثغر.

وسجل نيج جراديشار الهدف الثالث لصالح سيراميكا في الدقيقة 80 بعد تمريرة أحمد رمضان بيكهام له.

وخلال المباراة سيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات اللقاء وهدد مرمى الاتحاد بأكثر من فرصة لتسجيل الهدف الأول ولكن تألق الحارس وسوء الحظ وراء ضياع الفرص.

وبتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز التاسع بترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 1 ليحتل المركز الـ 15.

تشكيل الاتحاد

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: خالد مسعد - مصطفى إبراهيم - محمد مصطفى ميدو - مؤمن عوض

خط الوسط: كينيث سيماكولا - أحمد عاطف - إيزاك سافيور

خط الهجوم: جوزيف أرمولا - يسري وحيد - حسام حسن

البدلاء: على الجابري - إسلام عبد اللاه - مؤمن شريف - محمود عياد - محمد توني - محمد فخري - نور علاء - جون إيبوكا - باسكال فيري

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج  - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - ابراهيم محمد  - محمد شيكا - خالد النبرصي.

الاتحاد السكندري بطولة الدوري الدوري

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