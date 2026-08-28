تستخدم في تصنيع الصواريخ.. الجيش الروسي يستهدف شركة في كييف لإنتاج وتخزين مواد كيميائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بطائرات مسيرة هجومية شركة "فاير بوينت" الصناعية في مقاطعة كييف، التي كانت تنتج وتخزن مواد كيميائية تستخدم في تصنيع معززات الوقود الصلب والرؤوس الحربية لصواريخ "فلامينجو" المجنحة بعيدة المدى.
وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "لقد نفذنا ضربات بطائرات مسيرة هجومية على شركة "فاير بوينت" في مقاطعة كييف، التي كانت تنتج وتخزن مواد كيميائية، ضرورية لتصنيع معززات الوقود الصلب والرؤوس الحربية لصواريخ "فلامينغو" المجنحة بعيدة المدى".
وأوضحت أن القوات المسلحة الروسية تواصل، اليوم، تنفيذ ضربات جوية جماعية على منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية ووصول وحدات التدريب إلى المنطقة المخصصة في موقع التجارب "كورا" في شبه جزيرة "كامشاتكا".
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تنفيذ إطلاق تدريبي قتالي لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب ومن النوع المتحرك من قاعدة بليسيستك للاختبارات الفضائية.. مؤكدة أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى المنطقة المحددة لها في ميدان تجارب "كورا" في كامشاتكا، مشددة على أن جميع المهام الموكلة للعملية نُفذت بالكامل.
وعقب عملية الإطلاق، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بالتدريب على إعادة تموضع ونقل بطارية الإطلاق الخاصة بمنظومة الصواريخ الأرضية المتحركة إلى منطقة نائية.