طاهر محمد طاهر يحتفل بهدفه للأهلي أمام زد من دكة البدلاء

احتفل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدفه في شباك زد بطريقة لافتة، رغم وجوده على دكة البدلاء بعد استبداله خلال أحداث المباراة المقامة حالياً بينهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

طاهر محمد طاهر يحتفل بهدفه أمام زد

وكان طاهر محمد طاهر قد نجح في تسجيل هدف للأهلي، قبل أن يغادر أرض الملعب بعد قرار الجهاز الفني باستبداله، ليواصل متابعة اللقاء من مقاعد البدلاء. وفور تسجيل الهدف، اتجه اللاعب إلى الاحتفال مع زملائه، وسط حالة من الترقب، في انتظار قرار حكم المباراة بشأن صحة الهدف.

وخضعت الكرة لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، للتأكد من صحة الهدف وعدم وجود مخالفة أثناء الهجمة.

وبعد مراجعة الحالة، أكدت تقنية الفيديو صحة هدف طاهر محمد طاهر، ليعم الاحتفال بين لاعبي الأهلي والجهاز الفني، بينما تفاعل اللاعب مع الهدف من على دكة البدلاء، في مشهد لافت حظي باهتمام متابعي المباراة.



عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

تشكيل زد أمام الأهلي في الدوري

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد حسين، عبدالله بكري، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل، عبدالرحمن البانوبي، مصطفى سعد.

