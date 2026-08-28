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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع الرحمة الإسلامي بطوخ

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع الرحمة الإسلامي
وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع الرحمة الإسلامي
عبد الرحمن محمد

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها، خلال زيارة وزير الأوقاف لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي رقم ١٥٨، بحضور عدد من القيادات والمسئولين وأبناء المحافظة.

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد ناصر

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد الصاوي - مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، وجاءت بعنوان: «نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم»، وتناول خلالها رحمة سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه في التعامل مع الناس، وما أرسته سيرته العطرة من قيم الرحمة والتسامح وحسن الخلق.

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع الرحمة الإسلامي بطوخ

وعقب أداء صلاة الجمعة، افتتح وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية مجمع الرحمة الإسلامي بقرية الحصة بمركز ومدينة طوخ، في مناسبة تجسد اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله، وتعزيز دورها الديني والتعليمي والمجتمعي.

وفي كلمته، هنأ وزير الأوقاف الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وبمناسبة افتتاح مسجد الرحمة بقرية الحصة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر بحفظه ورعايته، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لما فيه الخير والرفعة.

ويُعد مسجد الرحمة بالحصة نموذجًا للمشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث جرى إنشاؤه بالكامل بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٣٠ مليون جنيه، ليشكل إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات الدينية والتعليمية بالقرية، ويوفر لأهالي المنطقة مكانًا ملائمًا لأداء الشعائر الدينية والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالمسجد.

وقد أُقيم المسجد على مساحة إجمالية تبلغ نحو ١٠٥٠ مترًا مربعًا، ويتكون مبناه من ثلاثة أدوار، خُصصت لأغراض دينية وتعليمية متنوعة، بما يتيح الاستفادة من إمكاناته ومساحاته في خدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة. ويضم الدور الأول المسجد المخصص للرجال، فيما جرى تقسيم الدور الثاني إلى مساحتين إحداهما للرجال والأخرى السيدات، بما يوفر أماكن مناسبة لأداء الصلاة، ويتيح استيعاب أعداد أكبر من المصلين خلال الصلوات اليومية وصلاة الجمعة والمناسبات الدينية.

كما يتضمن الدور الثالث معهدًا دينيًّا تابعًا للأزهر الشريف، بما يضيف إلى المسجد بُعدًا تعليميًّا إلى جانب دوره الديني، ويوفر بيئة مناسبة لتلقي العلوم الشرعية والتعليم الأزهري لأبناء المنطقة.

وبدأت أعمال إنشاء مسجد الرحمة في مارس ٢٠٢٣، واستمرت مراحل التنفيذ حتى اكتمال الأعمال وتجهيز المبنى للافتتاح، ليصبح واحدًا من المشروعات التي تعكس إسهام أهالي القرية في دعم المشروعات الخدمية والدينية، وتجسد قيمة المشاركة المجتمعية في عمارة بيوت الله وخدمة أبناء المجتمع.

حضر الفعاليات الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد؛ المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عواد؛ مدير عام الجامع الأزهر الشريف، ممثلين عن الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والقضائية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد ناصر وزير الأوقاف محافظ القليوبية الدكتور أسامة الأزهري الأوقاف وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع الرحمة الإسلامي بطوخ

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