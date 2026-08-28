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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يستقبل وفد منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط

وزير الأوقاف يستقبل وفد منظمة كنائس من أجل السلام
وزير الأوقاف يستقبل وفد منظمة كنائس من أجل السلام
أحمد سعيد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفدًا لمنظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، برئاسة القس الدكتورة ماي إيليز كانُن - المديرة التنفيذية للمنظمة، وكريستوفر هَث - مدير شراكات الشرق الأوسط لدى المنظمة؛ فيما حضر اللقاء من جانب الوزارة الدكتور عبد الله حسن؛ مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور أسامة رسلان؛ المتحدث الرسمي للوزارة.

وزير الأوقاف يستقبل وفد منظمة كنائس من أجل السلام

وكان الاستقبال بمسجد مصر، حيث رحب الوزير بالوفد الزائر، ثم تبادل الجانبان الجهود المبذولة لوقف الصراعات والحروب، وتخفيف ويلات العدوان عن الفلسطينيين، والتنسيق الدولي للمنظمة في هذا الشأن؛ فضلاً عن التوافق على أهمية دعم الجهود المصرية وجهود المنظمة في هذ الشأن.

كما تطرق اللقاء إلى بحث توسيع آفاق التعاون مع القيادات الدينية العالمية العاقلة المحبة للسلام من أجل تشكيل رأي متناغم تجاه القضايا الملحة، وعلى رأسها قضايا السلام والتعايش السلمي ومكافحة التطرف.

وقد أكد الوزير دعمه لكل صوت عاقل ينادي بالسلام، انطلاقًا من القيم المشتركة للإنسانية كما جاء بها الرسل جميعًا؛ وكما هي رسالة مصر ومحور دورها على مر العصور، وهو ما يتجلى في صور شتى منها رفض الحروب وسياسات التوسع، والإصرار على امتثال الجميع للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ومساندة الحقوق الفلسطينية، وإغاثة أهل فلسطين الكرام، والتمسك بالحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ باعتبار ذلك الحل الأوحد للقضية.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية للمنظمة عن شكرها البالغ على حفاوة الاستقبال والانفتاح على جهود التعاون، مؤكدة أن هذه الزيارة وما سبقها وما سيعقبها من جهود وتعاون يراد بها الخير للإنسانية كلها.

وعقب اللقاء، تفقد الوفد الزائر مسجد مصر ودار القرآن الكريم، وأطل على العاصمة الجديدة من شرفة المسجد المطلة على ساحة الشعب، ومن فوق المئذنة أيضًا. وأعرب الوفد عن انبهاره بالعمل الهندسي المبهر في المسجد والعاصمة الجديدة، وبالرؤية التي تسعى إلى مواكبة الزيادة السكانية بالتوسع العمراني في مصر.

وزير الأوقاف يستقبل وفد منظمة كنائس من أجل السلام وزير الأوقاف الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

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