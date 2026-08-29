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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سوهاج.. ضبط 20 هاربا من أحكام و5 متهمين مخدرات وأسلحة بالمراغة وأخميم

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملاتها المكثفة لضبط المحكوم عليهم وملاحقة العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من ضبط أكثر من 20 شخصًا صادر بحقهم أحكام قضائية متنوعة.

وذلك بالتزامن مع حملات أمنية بمركز أخميم أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف التواجد الأمني، وملاحقة المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام قضائية، إلى جانب التصدي لتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وفي مركز المراغة، قاد المقدم أحمد إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، حملة أمنية موسعة بمشاركة الرائد أحمد خالد رشوان والنقيب مصطفى أبو دومة، استهدفت عددًا من القرى والمناطق التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من 20 شخصًا صادر بحقهم أحكام قضائية متنوعة، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام وملاحقة الهاربين من العدالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل متهم، تمهيدًا لعرضهم على الجهات المختصة.

كما امتدت الحملات الأمنية إلى دائرة مركز شرطة أخميم، حيث تمكن ضباط المباحث من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة، وذلك في حملات استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية بعدة قرى بدائرة المركز، تحت إشراف العميد طارق أبوسديرة، رئيس مباحث المديرية.

وأسفرت التحريات والتحركات الأمنية عن ضبط أحد المتهمين، وبحوزته سلاح ومواد مخدرة، كما جرى ضبط متهم آخر بحوزته كميات من مخدر البانجو والحشيش.

وفي واقعة أخرى، تمكنت القوات من ضبط متهمين اثنين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بينما أسفرت حملة أمنية بإحدى قرى المركز عن ضبط متهم آخر بحوزته مواد مخدرة يُشتبه في كونها من مخدر الشابو.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملاتها بمختلف المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والتصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة، بما يسهم في تعزيز حالة الانضباط الأمني وملاحقة العناصر الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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