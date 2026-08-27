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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

13 طالبًا من 7 دول في ضيافة جامعة سوهاج.. تدريب بالمستشفيات ورحلات لاكتشاف معالم مصر

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبلت جامعة سوهاج، خلال شهر أغسطس الجاري، 13 طالبًا وطالبة من 7 دول حول العالم، ضمن فعاليات برنامج التبادل الطلابي الدولي، الذي نظمته الجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب البشري، في تجربة جمعت بين التدريب الطبي داخل المستشفيات الجامعية والتعرف على أبرز المعالم السياحية والحضارية في مصر.

وكان الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قد التقى الطلاب المشاركين في البرنامج، بحضور الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد الشريف، مدرس جراحة المسالك البولية والمشرف على الجمعية العلمية الطلابية، حيث رحب بالوفود المشاركة.

ماذا حدث؟

وأكد أن الجامعة ترحب دائمًا بالطلاب من مختلف دول العالم، وتحرص على توفير بيئة تعليمية وثقافية تتيح لهم الاستفادة وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن برامج التبادل الطلابي تمثل أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب، لما توفره من فرصة للطلاب للتعرف على أنظمة تعليمية وتجارب علمية مختلفة، إلى جانب الاحتكاك بثقافات متنوعة، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي يجمع بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الثقافية والترفيهية.

وضمت الوفود المشاركة طلابًا من رومانيا وفرنسا وبلغاريا وإسبانيا والتشيك والمغرب وماليزيا، حيث تلقوا تدريبات عملية داخل المستشفيات الجامعية خلال الفترة الصباحية، وفق برنامج تدريبي شمل عددًا من التخصصات الطبية المختلفة.

وشملت التدريبات أقسام الجراحة العامة، وجراحات التجميل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة القلب والصدر، فضلًا عن وحدة الجراحات الميكروسكوبية للعظام، وهو ما أتاح للطلاب فرصة للتعرف على طبيعة العمل داخل المستشفيات الجامعية والاستفادة من الخبرات الطبية الموجودة بها.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن البرنامج يستهدف تحقيق أكبر استفادة علمية ممكنة للطلاب خلال فترة وجودهم بالجامعة، من خلال إتاحة التدريب العملي والتعرف على أساليب العمل في عدد من التخصصات الطبية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشريف إلى أن الجمعية العلمية الطلابية استضافت 4 أفواج ضمن برامج التبادل الطلابي الدولي منذ بداية العام، بإجمالي 38 طالبًا وطالبة من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن البرامج لاقت إشادة من الطلاب المشاركين، في ظل الدعم المقدم من إدارة الجامعة والكلية والمستشفيات الجامعية.

ولم تقتصر الزيارة على المستشفيات والتدريب الطبي، إذ أعدت الجمعية برنامجًا ترفيهيًا وسياحيًا للوفود، تضمن زيارة عدد من أبرز المعالم السياحية في مصر، إلى جانب تنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان ودهب وسيوة، للتعرف على التاريخ والحضارة والطبيعة التي تتميز بها المحافظات المصرية.

وفي ختام اللقاء، كرم الدكتور حسان النعماني الطلاب المشاركين في برنامج التبادل الطلابي الدولي، تقديرًا لمشاركتهم وحرصهم على الاستفادة من التجربة، مؤكدًا استمرار جامعة سوهاج في دعم برامج التبادل والتعاون الدولي، بما يعزز التواصل العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.

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