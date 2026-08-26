تخفيضات 50%.. افتتاح معرض أهلا مدارس في سوهاج

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، معرض "أهلا مدارس" لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقام بميدان العروبة بحي غرب مدينة سوهاج.

بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وتاج أبو سداح رئيس حي غرب.

وتفقد المحافظ خلال الافتتاح أقسام المعرض المختلفة، حيث يضم المعرض عدد من العارضين بالمحافظة، ويشمل كافة الأدوات المدرسية والحقائب والملابس، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التخفيض على الشنط المدرسية والأحذية 50%، بينما تصل نسبة التخفيضات على الأدوات المكتبية من أقلام وكراسات وكشاكيل 30% .

وأكد "راشد" أن افتتاح المعرض يأتي ضمن خطة المحافظة لافتتاح سلسلة من المعارض سيتم افتتاحها تباعا بجميع المراكز والمدن، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للاسر السوهاجية عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية ومحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.