علي الحجار يلتقي جمهوره في حفل غنائي بساقية الصاوي.. الليلة

يستعد الفنان علي الحجار للقاء جمهوره، مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس، خلال حفل غنائي يقام على مسرح ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الشهيرة ، من بينها «فجر بلادي»، و«الميدان»، و«الشهيد»، و«ورد بلدي»، إلى جانب «قلب الحبيب»، و«مكتوبالي»، و«غزالة»، و«الزين والزينة»، و«لو تعرفي»، و«من غير ما تتكلمي»، و«سمرا وبعيون كحيلة»، و«أسهرلك».

المشروع الفنى 100 سنة غنا

وعلى صعيد آخر ، يشهد انطلاق الموسم الفنى الجديد 2026 - 2027 لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل الذى من المقرر إقامته شهر سبتمبر المقبل ، إن تتواصل سلسلة حلقات المشروع الفنى 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار حيث تعقد أمسية مميزة يقودها المايسترو احمد عاطف ويشارك خلالها المطرب أحمد الحجار والمطربة الحان وعازف البيانو محمد عبد الله ومن إخراج أحمد فؤاد .

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت تستعرض مشواره الفنى المشرق واهم محطاته التى رسخت فى وجدان محبيه من عشاق الفنون الجادة .

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إكتشاف ومنح الفرصة للمواهب والأصوات الشابة وإلقاء الضوء على قدراتهم الإبداعية .