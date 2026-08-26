محمد حسام يتوج ببرونزية الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط

توج محمد حسام لاعب منتخب مصر للملاكمة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 90 كجم للرجال، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في البطولة.

وجاء تتويج محمد حسام بالميدالية البرونزية عقب خسارته أمام الصربي ماركو بيتزوريكا بنتيجة 4-1، في مباراة الدور نصف النهائي، ليضمن بذلك التواجد على منصة التتويج في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ورغم عدم التأهل إلى المباراة النهائية، قدم محمد حسام أداء قويا خلال منافسات البطولة، ونجح في حصد ميدالية برونزية جديدة لمصر في منافسات الملاكمة.

ورفع تتويج محمد حسام رصيد البعثة المصرية إلى 16 ميدالية حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و7 برونزيات.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية والسباحة القصيرة، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.