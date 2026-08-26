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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انضمام محمد صلاح.. طفرة قياسية في مبيعات قمصان وتذاكر طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

كشفت شبكة «saat61» التركية عن طفرة كبيرة في المبيعات الجماهيرية لنادي طرابزون سبور، عقب انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الشبكة أن طرابزون سبور باع نحو 82 ألف قميص خلال أسبوعين فقط، مقارنة بـ200 ألف قميص تم بيعها على مدار الموسم الماضي بالكامل، في مؤشر على التأثير الجماهيري الكبير لانضمام محمد صلاح إلى الفريق.

ولم تتوقف الزيادة عند مبيعات القمصان، حيث شهدت التذاكر الموسمية ارتفاعًا لافتًا، بعدما باع النادي 25 ألف تذكرة موسمية خلال أسبوعين هذا العام، مقابل 6500 تذكرة فقط في الموسم الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات بيع التذاكر الموسمية توقفت بعد الوصول إلى الرقم القياسي الجديد، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور مباريات الفريق خلال الموسم الحالي.

كما أكدت أن عددًا من الشركات المحلية والأجنبية بدأ التواصل مع إدارة طرابزون سبور، بحثًا عن فرص إعلانية وشراكات تجارية، بينما تدرس إدارة النادي هذه العروض وتواصل مفاوضاتها مع الشركات الراغبة في التعاون.

شبكة «saat61» التركية محمد صلاح طرابزون سبور

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