يفعل كل شيء.. أسطورة تركيا يتغزل في محمد صلاح: الجماهير تستمتع بمشاهدته

أشاد نهاد قهوجي، لاعب منتخب تركيا السابق، بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر لا يزال يمتلك الرغبة والطموح لإثبات نفسه رغم ما حققه من نجاحات خلال مسيرته.

وقال قهوجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، عن محمد صلاح: «صلاح يلعب بدافع الرغبة والطموح. وكأنه يقول: نعم، لدي الكثير من المال والثروة، لكنني عدت لأثبت نفسي من جديد».

وأضاف متحدثًا عن أداء صلاح أمام باشاك شهير: «لقد فعل كل شيء خلال 80 دقيقة؛ صنع الأهداف، سجل أهدافًا رائعة، قاتل، سدد، راوغ... كل شيء».

وأعرب لاعب تركيا السابق عن إعجابه الكبير بما يقدمه النجم المصري، قائلًا: «أقسم بالله، الجماهير والمشاهدون يستمتعون وهم يشاهدون صلاح، وبسلاسة كبيرة جدًا. النجوم من هذا النوع لا ينتهون يا أخي».

وتأتي إشادة قهوجي في ظل المستويات المميزة التي يقدمها محمد صلاح، والذي يواصل جذب الأنظار بفضل قدراته الفنية وحضوره الهجومي، رغم تقدمه في العمر مقارنة ببداياته في الملاعب الأوروبية.

ويحظى صلاح بشعبية كبيرة لدى الجماهير التركية، خاصة بعد انتقاله إلى الدوري التركي، حيث تترقب الجماهير ظهوره في المباريات المقبلة ومواصلة تألقه مع فريقه.