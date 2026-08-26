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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة محمد صلاح تدر ذهبًا على طرابزون.. أرقام قياسية في مبيعات القمصان والاشتراكات

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

أحدث انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، طفرة تجارية غير مسبوقة داخل النادي، بعدما انعكس حضور قائد منتخب مصر بشكل مباشر على مبيعات القمصان والاشتراكات الموسمية.

وكشفت شبكة 61saat التركية أن طرابزون سبور باع نحو 82 ألف قميص يحمل اسم محمد صلاح خلال أسبوعين فقط، مقابل 200 ألف قميص باعها النادي على مدار الموسم الماضي بالكامل، في رقم يعكس حجم الإقبال الجماهيري الكبير منذ انضمام النجم المصري.

ولم تتوقف حالة الإقبال عند القمصان، إذ سجل النادي رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الاشتراكات الموسمية، بعدما تمكن من بيع نحو 25 ألف اشتراك خلال أسبوعين فقط، مقارنة بـ6500 اشتراك طوال الموسم الماضي.

وأوضحت الشبكة التركية أن الإقبال الجماهيري الكبير دفع النادي إلى إيقاف مبيعات الاشتراكات مؤقتًا، بعد الوصول إلى أرقام قياسية خلال فترة زمنية قصيرة.

وتأتي هذه الطفرة التجارية بالتزامن مع حالة الحماس الكبيرة التي صاحبت وصول محمد صلاح إلى طرابزون سبور، حيث شهدت المدينة والنادي إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ الإعلان عن الصفقة.

وكانت تقارير تركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبيعات الاشتراكات ارتفعت بصورة كبيرة عقب وصول صلاح، فيما أعلن رئيس النادي إرتوغرول دوغان أن هدف طرابزون سبور كان الوصول إلى 25 ألف اشتراك، قبل أن ينجح النادي في تحقيق الرقم.

ويواصل محمد صلاح، الذي انضم إلى طرابزون سبور بعد رحيله عن ليفربول، جذب الأنظار داخل وخارج الملعب، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على باشاك شهير بنتيجة 2-1، في أول انتصار للنادي بالدوري التركي هذا الموسم.

وتؤكد الأرقام المتداولة أن صفقة محمد صلاح لم تمثل إضافة فنية فقط لطرابزون سبور، بل تحولت سريعًا إلى ظاهرة جماهيرية وتجارية، مع ارتفاع قياسي في مبيعات القمصان والاشتراكات الموسمية خلال فترة قصيرة.

مبيعات محمد صلاح الدوري التركي طرابزون سبور

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