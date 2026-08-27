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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

74 لفافة شابو.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية اتجار بالمواد المخدرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عمرو الملطاوي، ببراءة المتهمين أمير أ ع ع، 37 عامًا، وأمنية ع خ ا، 30 عامًا، في القضية المتهمين فيها بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك على خلفية واقعة ضبط جرت بدائرة قسم أول سوهاج.

ماذا حدث؟

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك وفقًا لما ورد بمحضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 17 أبريل 2026، والذي تضمن تنفيذ إذن صادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكنه وملحقات مسكن المتهمين.

وبحسب ما ورد بمحضر الضبط، أفادت التحريات ومصدر سري بتواجد المتهمين بالقرب من مسكنهما، وعزمهما على حيازة كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، وعلى إثر ذلك انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتم ضبط المتهمين على جانب الطريق.

وأشار المحضر إلى العثور بحوزة المتهمة على حقيبة يد بداخلها كيس بلاستيكي شفاف، قيل إنه يحتوي على 31 لفافة بلاستيكية بها مادة بيضاء ثلجية اللون، اشتبه محرر المحضر في كونها مادة الشابو المخدرة، إلى جانب مبلغ مالي قدره 290 جنيهًا وهاتف محمول.

كما ذكر محضر الضبط أنه عُثر بحوزة المتهم على علبة سجائر بداخلها 43 لفافة تحتوي على مادة بيضاء يشتبه في كونها مخدر الشابو، فضلًا عن مبلغ مالي قدره 370 جنيهًا وهاتف محمول.

وتضمنت أوراق القضية إثبات تحريز المضبوطات والمبالغ المالية والهواتف المحمولة، وإثبات اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، قبل عرض المحضر على النيابة العامة.

وجاء حكم محكمة جنايات سوهاج ببراءة المتهمين، لتنتهي بذلك إجراءات المحاكمة أمام الدائرة السادسة في الواقعة محل الاتهام، دون إدانتهما بالتهم المسندة إليهما.

وقال الأستاذ أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن المتهمين، إن هيئة الدفاع تمسكت أمام المحكمة بأوجه الدفاع القانونية والموضوعية في القضية، وطلبت القضاء بالبراءة تأسيسًا على ما أبدته من دفوع وملاحظات على أدلة الاتهام وإجراءات الضبط والتفتيش، مؤكدًا أن الحكم الصادر بالبراءة يمثل عنوانًا للحقيقة القضائية في الدعوى، وأن المتهمين أصبحا بريئين من الاتهام محل المحاكمة بموجب الحكم.

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