ضبط 12منشأة طبية غير مرخصة ولا تستوفى الاشتراطات بجرجا في سوهاج

تمكنت فرق التفتيش بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج من ضبط 12 منشأة طبية خاصة بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، لمخالفتها الاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، حيث تنوعت المخالفات بين عدم الترخيص.

وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية، وعدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتخلص من النفايات الطبية وتخزين الأدوية.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، لمواصلة الحملات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير التي تضمن تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 5 منشآت صحية غير مرخصة، تنوعت بين عيادات ومعامل، إلى جانب ضبط 6 مراكز طبية غير مستوفية للاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بصورة آمنة.

وكشفت أعمال التفتيش داخل عدد من المراكز الطبية عن وجود نواقص في تجهيز غرف العمليات والعناية والإفاقة، فضلًا عن عدم اكتمال الأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة، بما يخالف الاشتراطات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية الخاصة.

كما رصدت فرق التفتيش مخالفات تتعلق بعدم اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بما قد يعرض المرضى والمترددين والعاملين داخل المنشآت لمخاطر صحية، إلى جانب عدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وفقًا للقواعد والاشتراطات المقررة.

وضبطت الحملة كذلك مركزًا يقوم بتخزين وحفظ كميات كبيرة من الأدوية دون الالتزام بمعايير التخزين والحفظ الآمن، بما قد يؤثر على جودة الأدوية وفاعليتها وسلامتها.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات الرقابية تنفذها فرق إدارة العلاج الحر، بمتابعة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وهيئة الدواء المصرية، لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية وفقًا للقانون.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين أو تؤثر على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت والأشخاص المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة وتداول الأدوية والتعامل مع النفايات الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة، لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن السوهاجي.