قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا
موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط
عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق
روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن
ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"
مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية
الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد بدء رفع العقوبات عن سوريا
مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
«بحماية 69 كيلومترا بالدلتا».. وزير الري يوجه بوضع خطة استباقية لإدارة السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة
الشطرنج والبوكر.. CNN ترصد خيارات إيران للرد على التصعيد الاقتصادي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 12منشأة طبية غير مرخصة ولا تستوفى الاشتراطات بجرجا في سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت فرق التفتيش بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج من ضبط 12 منشأة طبية خاصة بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، لمخالفتها الاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، حيث تنوعت المخالفات بين عدم الترخيص.

وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية، وعدم الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتخلص من النفايات الطبية وتخزين الأدوية.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، لمواصلة الحملات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير التي تضمن تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 5 منشآت صحية غير مرخصة، تنوعت بين عيادات ومعامل، إلى جانب ضبط 6 مراكز طبية غير مستوفية للاشتراطات الصحية والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بصورة آمنة.

وكشفت أعمال التفتيش داخل عدد من المراكز الطبية عن وجود نواقص في تجهيز غرف العمليات والعناية والإفاقة، فضلًا عن عدم اكتمال الأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة، بما يخالف الاشتراطات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية الخاصة.

كما رصدت فرق التفتيش مخالفات تتعلق بعدم اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بما قد يعرض المرضى والمترددين والعاملين داخل المنشآت لمخاطر صحية، إلى جانب عدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وفقًا للقواعد والاشتراطات المقررة.

وضبطت الحملة كذلك مركزًا يقوم بتخزين وحفظ كميات كبيرة من الأدوية دون الالتزام بمعايير التخزين والحفظ الآمن، بما قد يؤثر على جودة الأدوية وفاعليتها وسلامتها.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات الرقابية تنفذها فرق إدارة العلاج الحر، بمتابعة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وهيئة الدواء المصرية، لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية وفقًا للقانون.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين أو تؤثر على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت والأشخاص المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة وتداول الأدوية والتعامل مع النفايات الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة، لضبط المخالفات وفرض الانضباط داخل المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حملة منشآت طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

مدبولي يوقع اتفاقية تسوية مديونية الوطنية للإعلام

نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

جريشة

أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

ترشيحاتنا

مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزاً تابعاً للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

عمرو قنديل

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت المنيا الصحية ويوجه بتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين

قافلة "زاد العزة" الـ 266 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

غذاء ودواء وبترول.. قافلة زاد العزة 266 تدخل إلى الفلسطينيين في غزة

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد