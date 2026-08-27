قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا
موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط
عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق
روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن
ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"
مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية
الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد بدء رفع العقوبات عن سوريا
مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
«بحماية 69 كيلومترا بالدلتا».. وزير الري يوجه بوضع خطة استباقية لإدارة السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة
الشطرنج والبوكر.. CNN ترصد خيارات إيران للرد على التصعيد الاقتصادي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الجمباز الفني تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

الجمباز
الجمباز
ياسمين تيسير

غادرت بعثة المنتخب المصري للجمباز الفني اليوم الخميس مطار القاهرة الدولي متجهة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.  

تضم بعثة الجمباز الفني عرفات أحمد محمد، رئيسا لبعثة الجمباز الفني، المدربين زكريا محي الدين، 

أحمد محمد عبدالرحيم، فيما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات عمر محمد العربي، عبدالرحمن عبدالحليم، محمد منتصر عفيفي، عمر عصام الشوبكي، مصطفى وليد أحمد، مازن حازم يحيى، جني هاني والحكام كل من يحيى كريم، مريم سمير.

حصد الفراعنة حتى الآن على 22 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة فوق قمة الدول العربية بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، المتابعة المستمرة لأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، مع تقديم الدعم والمساندة لهم، والحرص على متابعة نتائجهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

تشارك البعثة المصرية في عدد كبير من الرياضات خلال الدورة، تشمل القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية «السباحة القصيرة»، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

تحمل مصر في تارانتو تاريخًا حافلًا من المشاركات والإنجازات، حيث تحتل المركز السادس بين أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ذهبية، و209 فضيات، و255 برونزية.

يترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويعاونه نائباه في رئاسة البعثة، اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، واللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

دورة العاب البحر المتوسط الجمباز الفني المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

مدبولي يوقع اتفاقية تسوية مديونية الوطنية للإعلام

نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

جريشة

أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يوجه بدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية

محافظ الإسكندرية يوجه بدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية

حملات تموينية متنوعة

تحرير 298 محضراً في حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بالمنيا

لحوم فاسدة

ضبط 3231 مخالفة تموينية والتحفظ على نحو 225 طنًا من السلع المدعمة والغذائية المخالفة بالجيزة

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد