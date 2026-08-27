تردد القنوات الناقلة لمباراة طرابزون وفـيـريـنـكـفـاروس الـمـجـري

يستعد فريق طرابزون التركي المحترف ضمن صفوفه الملك المصري محمد صلاح لمواجهة فـيـريـنـكـفـاروس الـمـجـري في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين مساء اليوم الخميس في إياب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports Plus (أون تايم سبورتس بلس)

وسيعلق على المباراة بلال علام

تردد القناة على نايل سات لتنزيلها فوراً:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6