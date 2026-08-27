بعثة ألعاب القوى تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

غادرت بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى اليوم، الخميس، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تضم بعثة منتخب ألعاب القوى محمد بدري، رئيس الوفد، ووسام سيد، مديراً فنياً، وهشام علي، مدرباً، فيما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات محمد مجدي، ومصطفى عمرو، ويوسف بدوي، وإسراء عويس، وبسنت حميدة، وملك أيمن.

حصد الفراعنة حتى الآن 22 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة فوق قمة الدول العربية بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، المتابعة المستمرة لأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، مع تقديم الدعم والمساندة لهم، والحرص على متابعة نتائجهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

تشارك البعثة المصرية في عدد كبير من الرياضات خلال الدورة، تشمل القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية «السباحة القصيرة»، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

تحمل مصر في تارانتو تاريخًا حافلًا من المشاركات والإنجازات، حيث تحتل المركز السادس بين أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ذهبية، و209 فضيات، و255 برونزية.

يترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويعاونه نائباه في رئاسة البعثة، اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، واللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.