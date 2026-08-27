ماليزيا تعلن فقدان 55 من رعاياها في نيبال عقب الفيضانات

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس/،فقدان 55 مواطنا ماليزيا في نيبال، عقب الفيضانات التي اجتاحت البلاد بشكل مفاجئ.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن السفارة تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات النيبالية وفرق البحث والإنقاذ ووكالات السفر والجهات المعنية الأخرى للتأكد من سلامة الرعايا المفقودين ومعرفة أماكن وجودهم.

وأضاف البيان أن حتى هذه المرحلة، لا يوجد تأكيد رسمي بوقوع إصابات بين الماليزيين.

وقد لقي ما لا يقل عن 165 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين إثر الفيضانات التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.