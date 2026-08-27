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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج تصيب شخصًا .. وتسقط 4 بقبضة القانون

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى قرى مركز سوهاج مشاجرة بين 5 أشخاص؛ أسفرت عن إصابة أحدهم بجرح في فروة الرأس، فيما أطلق اثنان من أطراف الواقعة أعيرة نارية في الهواء، ما تسبب في حالة من الجلبة والذعر بين الأهالي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بنشوب مشادة كلامية بين طرفي مشاجرة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب؛ ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني، وهو شخص في العقد الثالث من العمر، بجرح في فروة الرأس.

ولم تتوقف المشاجرة عند حد التعدي بالضرب، حيث أقدم أحد أفراد الطرف الأول، وهو شاب في العقد الثاني من العمر، وأحد أفراد الطرف الثاني، وهو شاب في العقد الثاني أيضًا، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة كانت بحوزتهما، في محاولة لإثارة الجلبة، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفيها، وفرض السيطرة الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات.

وتبين أن طرفي الواقعة يقيمان بذات الناحية، حيث ضم الطرف الأول شخصًا في العقد الخامس من العمر ونجله في العقد الثاني، بينما ضم الطرف الثاني شخصًا في العقد الثالث مصابًا بجرح في فروة الرأس، وشقيقه في العقد الثاني، وشخصًا آخر في العقد الثاني.

وبتفتيش المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السلاح الناري المستخدم بحوزة الثاني من الطرف الأول، وكذلك ضبط السلاح المستخدم بحوزة الثالث من الطرف الثاني، والتحفظ عليهما تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمنع تكرار الواقعة والحفاظ على حالة الاستقرار بالمنطقة.

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