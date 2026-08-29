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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: محمد صبحي يقترب من الرحيل عن الزمالك في يناير

صبحي
صبحي
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المهدي سليمان حجز مكانه في تشكيلة الزمالك أساسيًا، ومحمد عواد سيكون بديلا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: محمد صبحي أصبح الحارس الثالث في الزمالك، وهذه الفكرة بالنسبة للاعب غير مقبولة ومن الوارد رحيله في يناير القادم خصوصا أن الزمالك يمتلك حراس شباب منهم محمود الشناوي.

وأضاف: فكرة رحيل صبحي مطروحة بشدة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني في الوقت الراهن الذي يعتمد على المهدي سليمان أساسيا وبديله عواد.

وأتم: محمد صبحي كان مرشحا للرحيل منذ فترة، بناءً على رغبة من جون إدوارد، لكن مع رحيل المدير الرياضي، فأن الحارس قرر البقاء وفي النهاية يبدو أن فرصته صعبة في المشاركة وبالتالي فأن مسألة خروجه في الميركاتو الشتوي واردة وبقوة.

الإعلامي أمير هشام المهدي سليمان الزمالك محمد عواد محمد صبحي

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