معتصم النهار ومايا أبو الحسن يقدمان حفل «موريكس دور» 2026

كشفت لجنة جائزة «موريكس دور» عن مفاجأتها المنتظرة بشأن هوية مقدّمي النسخة السادسة والعشرين من الحفل، المقرر إقامته في 5 سبتمبر 2026 على مسرح كازينو لبنان، معلنةً عن اختيار الفنان معتصم النهار والإعلامية مايا أبو الحسن لتقديم هذه الدورة، في أول ظهور يجمعهما معًا على خشبة المسرح ضمن فعاليات الجائزة.

وجاء الإعلان بعد فترة من التشويق اعتمدتها اللجنة خلال الساعات الماضية، إذ حرصت على إبقاء هوية المقدّمين طي الكتمان، قبل أن تضع حدًا لحالة الترقب من خلال فيديو ترويجي جديد كشفت فيه عن الثنائي الذي سيتولى مهمة تقديم الحفل المرتقب.

وظهر معتصم النهار ومايا أبو الحسن في المقطع المصور وهما يدخلان إلى مسرح كازينو لبنان وسط أجواء احتفالية وتصفيق الحاضرين، قبل أن تعلن اللجنة رسميًا عن مشاركتهما في تقديم النسخة الجديدة من «موريكس دور».

وأرفقت اللجنة الفيديو برسالة تشويقية احتفت من خلالها باستمرار الجائزة في تكريم النجاحات والإبداعات الفنية، مؤكدة أن الدورة السادسة والعشرين ستشهد حضورًا مختلفًا من خلال الثنائي الجديد الذي اختارته لتقديم الحفل.

وكانت لجنة «موريكس دور» قد بدأت التمهيد للكشف عن المقدّمين قبل الإعلان الرسمي بيوم، عندما نشرت مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة يسيران باتجاه خشبة المسرح بملابس رسمية، مع الحرص على عدم إظهار ملامحهما، لتفتح بذلك باب التكهنات أمام الجمهور والمتابعين الذين حاولوا معرفة هوية الشخصيتين.

واستمر الغموض حتى كشفت اللجنة عن أن الرجل هو الفنان معتصم النهار، بينما تتولى الإعلامية مايا أبو الحسن مهمة تقديم الحفل إلى جانبه، في تجربة جديدة تجمع بين نجم من نجوم الدراما والإعلامية التي تتمتع بحضور تلفزيوني لافت.

ويأتي اختيار النهار وأبو الحسن ليقدما الحفل هذا العام في إطار توجه مختلف عن النسخة السابقة، التي ظهر خلالها الفنان والإعلامي وسام حنا مقدمًا للحفل بشكل منفرد. كما شهدت الدورة الماضية حضور الإعلامية هيلدا خليفة، التي سجلت إطلالة خلال المناسبة.

أما في نسخة 2026، فقد قررت اللجنة تغيير شكل التقديم والاعتماد على ثنائي يجمع بين الفن والإعلام، في خطوة تضفي طابعًا مختلفًا على الأمسية المنتظرة، التي تستقطب سنويًا مجموعة كبيرة من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية.

ومن المنتظر أن يشهد حفل «موريكس دور» في دورته السادسة والعشرين حضور نخبة من نجوم الفن والدراما والغناء والإعلام، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء والأعمال التي حققت حضورًا وتأثيرًا خلال الفترة الماضية.

ويُعد معتصم النهار من أبرز الأسماء السورية الحاضرة في المشهد الدرامي العربي، فيما تُعرف مايا أبو الحسن بحضورها في المجال الإعلامي، ليشكّل اجتماعهما على المسرح تجربة جديدة ينتظر الجمهور معرفة تفاصيلها، خصوصًا أنها المرة الأولى التي يتولى فيها الثنائي معًا تقديم حفل «موريكس دور».

وبذلك، تستعد الدورة الجديدة من الجائزة للانطلاق في الخامس من سبتمبر، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل الحفل والنجوم المكرمين والفقرات التي ستتضمنها الأمسية، إلى جانب التفاعل الذي سيحظى به الثنائي الجديد على المسرح، بعد أن نجحت اللجنة في إبقاء هويتهما مفاجأة حتى اللحظات الأخيرة