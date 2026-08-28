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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب سيدات تنس الطاولة يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط .. والرجال بالفضية

منتخب سيدات تنس الطاولة
منتخب سيدات تنس الطاولة
أ ش أ

توج منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة بذهبية منافسات الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية.

جاء ذلك عقب فوزه على إيطاليا 3-0 بالدور النهائي، حيث فازت هنا جودة 3-2 ودينا مشرف 3-0 بمنافسات الفردي وفي الزوجى فازت هنا جودة ودينا مشرف 3-0.

وصعد المنتخب الوطني للدور النهائي عقب فوزه على صربيا 3-0 بالدور النصف النهائي وعلى الجزائر 3-0 بالدور الربع النهائي.

وتأهل منتخب السيدات إلى الدور الربع النهائي مباشرة دون خوض منافسات الدور الأول "16".

وفي منافسات الفرق للرجال، حصد المنتخب الوطني الميدالية الفضية عقب الخسارة امام إيطاليا 0-3 بالدور النهائي، حيث خسر عمر عصر 1-3 ويوسف عبدالعزيز 1-3 بمنافسات الفردي وفي الزوجي خسر عمر عصر ويوسف عبدالعزيز 1-3.

وصعد منتخب الرجال إلى الدور النهائي عقب الفوز على إسبانيا 3-1 بالدور النصف النهائي وعلى اليونان 3-0 بالدور الربع النهائي.

وتأهل منتخب الرجال إلى الدور ربع النهائي مباشرة دون خوض منافسات الدور الأول "16".

منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة إيطاليا المنتخب الوطني

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