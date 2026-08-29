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مصر على رأس المجموعة السادسة بقرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر على رأس المجموعة السادسة بقرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة

الريشة الطائرة
الريشة الطائرة
يارا أمين

أسفرت قرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة المقرر إقامتها على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر المقبل عن وقوع مصر على رأس المجموعة السادسة في البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 49 دولة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

فيما جاءت باقي المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: ماليزيا - الجزائر - النمسا - تركيا - جنوب أفريقيا - سيريلانكا.

المجموعة الثانية: التشيك - الإمارات - سلوفينيا - إسبانيا - أرمينيا - قبرص.

المجموعة الثالثة: اليابان - الدنمارك - نيوزيلندا - إنجلترا - ألمانيا - زامبيا.

المجموعة الرابعة: الهند - البرازيل - بيرو - أندونيسيا - ماكاو - السنغال.

المجموعة الخامسة: هونج كونج - فنلندا - أوغندا - كوريا الجنوبية - رومانيا - موريشيوس.

المجموعة السادسة: مصر - تايوان - نيجيريا - أمريكا - غانا - أوزبكستان.

المجموعة السابعة: الصين - زيمبابوي - المجر - إستونيا - أستراليا - بولندا - البرتغال.

المجموعة الثامنة: تايلاند - كندا - سلوفاكيا - بلغاريا - الفليين - سنغافورة.

وشهد مراسم إجراء القرعة حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والسيد محمد يحيى، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والنائبة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إلى جانب مدير البطولات الكبرى بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة Kohwacheng، والمدير التقني للبطولات بالاتحاد الدولي Mathien Hacker، ومدير الفعاليات بالاتحاد الدولي Venu Gopal، وعدد من قيادات ومسؤولي الاتحادين المصري والدولي للريشة الطائرة.

قرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة ناشئي الريشة الطائرة استاد القاهرة الدولي الجزائر

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