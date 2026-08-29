بعد الاتفاق الشفهي.. إنزو فرنانديز ينتظر عرض مانشستر سيتي الرسمي

يترقب الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، حسم موقفه خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام متزايد من جانب مانشستر سيتي بضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا إلى تقدم المفاوضات بين إنزو ومانشستر سيتي، واقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي.

لكن فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أوضح أن الموقف لم يصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي بين الناديين، مؤكدًا وجود اتفاق شفهي فقط بين اللاعب ومانشستر سيتي بشأن بنود عقده الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن إتمام الصفقة يتوقف حاليًا على موقف تشيلسي، موضحًا أن مانشستر سيتي لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، مع توقعات ببدء التواصل بين الناديين خلال الفترة المقبلة لبحث المقابل المالي المطلوب لحسم الصفقة.

وأضاف أن مستقبل إنزو لا يزال غير محسوم، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركته مع تشيلسي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، بالتزامن مع استمرار الحديث عن إمكانية رحيله.