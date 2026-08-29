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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والجزائر فى نصف نهائي بطولة البحر المتوسط لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حسن العمدة

يخوض منتخب مصر لكرة اليد الثاني مواجهة قوية أمام نظيره الجزائري، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليًا في إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه القوية والتأهل إلى المباراة النهائية.

كان منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة خلال منافسات الدور الأول، بعدما استهل مشواره بالفوز على البرتغال بنتيجة 38-27، قبل أن يتفوق على كوسوفو بنتيجة 42-21، ثم يحقق الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 25-22.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد الثاني

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد، يوسف ناجي، مصطفى عادل.

مركز الدائرة: ياسر سيف، بيجاد مروان، أحمد تغيان.

صانعو الألعاب: سيف هاني، زياد حشاد.

الجناح الأيمن: عمر خالد كاستيلو، محمد عماد «أوكا»، عمر هيمن.

الجناح الأيسر: محمد مؤمن صفا، بلال إبراهيم مسعود.

الظهير الأيسر: نبيل شريف، محمد صلاح.

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة وتحقيق الفوز على الجزائر، من أجل حجز مقعده في المباراة النهائية والمنافسة على لقب دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مباراة مصر والجزائر

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