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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا 1-1 مع بورنموث بالدوري الإنجليزي

أليكس سكوت
أليكس سكوت
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي بورنموث وإيفرتون، خلال مواجهتهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل أليكس سكوت هدف بورنموث الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

وسجل جيمس تاركوفسكي هجف التعادل لصالح إيفرتون في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة حصد بورنموث أول نقطة له في الموسم ليحتل المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 4 ليحتل المركز الثالث.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وإيفرتون عن تشكيل فريقيهما، خلال مواجهتهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: أدريان تروفيرت، جيمس هيل، أنطونيو سيلفا، أدم سميث

خط الوسط: ماركوس تافيرنييه، جاستن كلويفرت، أليكس سكوت، لويس كوك

خط الهجوم: فرانشيسكو إيفانيلسون، ريان فيتور

 

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: رول - تاركوفسكي - برانثويت - مايكوليتكو

خط الوسط: ارمسترونج - غارنير - جورج - دوسبري هال - إندياى

خط الهجوم: باري.

بورنموث إيفرتون بطولة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

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