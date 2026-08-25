بورنموث يعلن ضم الحارس دي جريجوريو على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي رسميًا، اليوم الثلاثاء، ضم الحارس ميكيلي دي غريجوريو على سبيل الإعارة قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي عن الحارس البالغ من العمر (29 عامًا) على سبيل الإعارة لمدة موسم من يوفنتوس .. مضيفًا أن الحارس ينضم للنادي بعد أن وضع نفسه ضمن أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإيطالي كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى المستويات في الكرة الإيطالية والأوروبية.

وبدأ دي جريجوريو مسيرته الكبيرة مع إنتر ميلان قبل أن يحظى بتجربة اللعب مع الفريق الأول بنظام الإعارة مع أندية ريناتي ونوفارا وبوردينوني، بعدها حقق دي غريجوريو إنجازًا بارزًا مع مونزا، حيث ساهم في صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيري آ) لأول مرة في تاريخه.

وفي موسم 2023/24، نال لقب أفضل حارس مرمى في الدوري بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة من أصل 37 مباراة خاضها في جميع المسابقات خلال الموسم.

وفي صيف العام 2024، انضم إلى يوفنتوس ومنذ ذلك الحين شارك في البطولات المحلية والأوروبية، مضيفًا إلى سجله خبرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وعن انتقاله إلى نادي بورنموث، قال دي جريجوريو: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا.. هذه لحظة مهمة جدًا بالنسبة لي، ولذلك أعتقد أن قرار الانضمام إلى بورنموث كان صائبًا".

وتابع بالقول: "شعرت برغبة النادي في انضمامي، وشعرت بطموحه في مواصلة النمو وتحقيق إنجازات عظيمة. الدوري الإنجليزي الممتاز هو أجمل دوري في العالم .. إنه لشرف لي أن أكون هنا وأن تتاح لي فرصة اللعب، واللعب على هذا المستوى الرفيع".

وسيرتدي دي جريجوريو القميص رقم 20 مع نادي بورنموث، وسينضم إلى زملائه الجدد قبل أول مباراة للفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم الأحد المقبل ضد إيفرتون.