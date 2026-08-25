لبنان: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4350 شهيدًا و12310 جرحى منذ مارس الماضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 مارس وحتى 25 أغسطس الجاري، ارتفعت إلى 4350 شهيدًا و12310 جرحى، في حصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدها لبنان خلال فترة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة الإجمالية المسجلة خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال عددًا من المناطق والبلدات اللبنانية، ولاسيما في الجنوب حيث تتواصل أعمال القصف والاستهداف والتدمير.

وتأتي الحصيلة الجديدة في وقت لاتزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية تسجل أضرارًا بشرية ومادية واسعة، وسط استمرار عمليات الاستهداف في المناطق الجنوبية وتعرض عدد من البلدات والمنشآت والممتلكات لأعمال القصف والتخريب.

وأكدت وزارة الصحة العامة، من خلال مركز عمليات طوارئ الصحة، مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية وتحديث أعداد الشهداء والجرحى بصورة دورية، بالتنسيق مع الجهات الصحية والإسعافية المعنية، بما يضمن توثيق الخسائر البشرية الناتجة عن العدوان.