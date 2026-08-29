قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبو الفتح تكتب: شبابك يا مصر
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا 1-1 مع بورنموث بالدوري الإنجليزي
ليفربول يبدأ مفاوضات لإعادة لاعبه السابق
أنقرة تستدعي السفير الأوكراني.. هجمات على سفن تركية تشعل التوتر في البحر الأسود
هواجس شيطانية.. تفاصيل مقتل سوداني وزوجته على يد نجل شقيقته بعين شمس
الأم رحلت والتوأم نجا.. إنقاذ رحيم وريان من بطن والدتهما بعد وفاتها في سوهاج
نقيب الموسيقيين في تونس يحسم الجدل حول حفل آمال ماهر في قرطاج
إعلام أوكراني: دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية «إرهابية» مرتبطة بإسرائيل وأمريكا
منتخب مصر للناشئات يتوج بطلاً للعرب للكرة الطائرة تحت 18 عامًا
كوبري محطة المونوريل | غلق كلي يومًا واحدًا بطريق امتداد المحور أمام هايبر وان
ملك الأرقام القياسية.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الكاراتيه تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

بعثة المنتخب المصري للكاراتيه
بعثة المنتخب المصري للكاراتيه
إسلام مقلد

غادرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه اليوم السبت مطار القاهرة الدولي متجهة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.  

تضم بعثة المنتخب المصري للكاراتية 13 شخصا وهم خليفة السيد رئيس البعثة، عبدالفتاح عيسى، مدير فني، رغيد صالح، مدرب، و 5 لاعبين وهم زياد الغريب، عادل محمد، عبدالله هشام، يوسف عماد، طه طارق، و5 لاعبات وهن فريال أشرف، ريم أحمد، أحلام حمدي، رحمة محمد، منة شعبان.

32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

حصد الفراعنة حتى الآن على 32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 10 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية.

23 لعبة رياضية

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، الانزلاق للهواة، الكاراتيه، البادل.

تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

المنتخب المصري للكاراتيه المنتخب المصري دورة ألعاب البحر المتوسط ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

ترشيحاتنا

رفع اشغالات

تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن وأحياء الشرقية | صور

مستشفى قويسنا

الرائحة كشفت الوفاة .. العثور على جثمان مسن متوفى بمسكنه بالمنوفية

انطلاق حمله

الدقهلية: انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

المزيد