بعثة الكاراتيه تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

غادرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه اليوم السبت مطار القاهرة الدولي متجهة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تضم بعثة المنتخب المصري للكاراتية 13 شخصا وهم خليفة السيد رئيس البعثة، عبدالفتاح عيسى، مدير فني، رغيد صالح، مدرب، و 5 لاعبين وهم زياد الغريب، عادل محمد، عبدالله هشام، يوسف عماد، طه طارق، و5 لاعبات وهن فريال أشرف، ريم أحمد، أحلام حمدي، رحمة محمد، منة شعبان.

32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

حصد الفراعنة حتى الآن على 32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 10 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية.

23 لعبة رياضية

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، الانزلاق للهواة، الكاراتيه، البادل.

تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.