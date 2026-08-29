تشكيل الأهلي أمام الخلود في الدوري السعودي.. توني والبريكان يقودان الهجوم

طأعلن الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة الخلود، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويسعى الأهلي لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام الدرعية وأبها، ليحصد العلامة الكاملة، قبل تأجيل مواجهته أمام الهلال في الجولة الماضية بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس القارات للأندية.

ويدخل الأهلي مواجهة الخلود بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في بطولة كأس القارات للأندية بالفوز على أوكلاند سيتي، ليواصل مشواره في البطولة ويستعد لمواجهة صن داونز في المرحلة المقبلة.

تشكيل الأهلي أمام الخلود

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، أرتيم بوندارينكو، إدوارد سبيرتسيان.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، فراس البريكان، إيفان توني.

بدلاء الأهلي أمام الخلود

عبد الرحمن الصانبي، محمد عبد الرحمن، زكريا هوساوي، محمد بكر، نايف مسعود، مشعل المطيري، عبد الله رديف، صالح أبو الشامات، زياد الجهني.