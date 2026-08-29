قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تقدم مساعدات عاجلة لنيبال وترسل خبراء أنفاق لدعم جهود الإنقاذ عقب كارثة الانهيارات الطينية
إصابة 6 أشخاص وإجلاء 200 في هجوم روسي على أطراف كييف
ليه في ناس بتعرق أكتر من غيرها.. اعرف السبب
هال سيتي يواصل انتصاراته في البريميرليج
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني
الكشف عن تمويل دولي لمشروع شدوان لطاقة الرياح في مصر بـ 100 مليون دولار
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 140 مليار جنيه
سرعة الرياح 70 كم.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط
معتمد جمال يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الزمالك لمواجهة بتروجت
الدرع والسيف.. حسام الغمري: الوطن إذا نادى التف الشعب حول جيشه
هادي حسين يحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط
ميت سريريًا .. نائب لبناني يفجر مفاجأة بشأن مجتبى خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انخفاض يصل لـ70 قرشًا.. سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك..
سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك..
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في 10 بنوك مع ختام آخر تعاملات أسبوعية، مسجلًا انخفاضات تراوحت بين 46 و70 قرشًا مقارنة بمستويات نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه سوق الصرف تحركاتها، وسط متابعة واسعة من المواطنين والشركات والمستوردين والمستثمرين لمستويات العملة الأمريكية، باعتبارها أحد أهم المؤشرات المؤثرة في تكلفة السلع والمنتجات وحركة التجارة والاستثمار.
 

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تباينت قيمة انخفاض سعر الدولار من بنك إلى آخر خلال الأسبوع، حيث سجل بنك قناة السويس أكبر تراجع بين البنوك العشرة، بانخفاض بلغ 70 قرشًا للشراء والبيع.

في المقابل، جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في نهاية قائمة التراجعات، بعدما انخفض سعر الدولار لديه بنحو 46 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بمستوياته في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

وتكشف هذه التحركات عن اختلافات محدودة في أسعار الصرف المعلنة بين البنوك، مع استمرار ارتباط مستويات العملة الأمريكية بحركة السوق وآليات التسعير المصرفية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العشرة بنهاية آخر تعاملات أسبوعية على النحو التالي:

  • البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قدره 66 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
  • بنك مصر: بلغ الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 66 قرشًا للشراء والبيع خلال أسبوع.
  • بنك القاهرة: وصل الدولار إلى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 66 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 66 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس: بلغ الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 70 قرشًا للشراء والبيع، وهو أكبر انخفاض بين البنوك العشرة.
  • البنك التجاري الدولي CIB: سجل الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 69 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك البركة: بلغ الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 65 قرشًا للشراء والبيع.
  • كريدي أجريكول: سجل الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 69 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قطر الوطني: وصل الدولار إلى 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 66 قرشًا للشراء والبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل الدولار 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 46 قرشًا للشراء والبيع، وهو أقل تراجع بين البنوك العشرة.
    سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات التي تتابعها الأسواق، إلى جانب الأسعار التي تعلنها البنوك التجارية، خاصة أن أسعار الصرف قد تختلف بصورة محدودة من بنك إلى آخر بحسب حركة التعاملات وسياسات التسعير.

كما يظهر في الأسعار المعلنة فارق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه، وهو ما يمثل هامش التداول بين السعرين، مع إمكانية تغير مستويات الصرف خلال اليوم وفق تطورات السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

ويحظى البنك الأهلي بمتابعة واسعة باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، ولذلك يهتم الأفراد والشركات بحركة أسعار العملات الأجنبية المعلنة لديه، خاصة الدولار الأمريكي.

وسجل الدولار في البنك تراجعًا قدره 66 قرشًا للشراء والبيع خلال الأسبوع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المعلن في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة.

وشهد بنك مصر كذلك انخفاضًا قدره 66 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت تراجعًا واضحًا خلال الأسبوع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بحسب البيانات الواردة في التحديث الحالي، بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالمقارنة الأسبوعية أوردت مستوى مختلفًا قدره 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اختلاف التوقيت بين بيانات المقارنة الأسبوعية والتحديث الحالي للأسعار.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع وفق التحديث الحالي.

وكان البنك التجاري الدولي من بين البنوك التي سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال المقارنة الأسبوعية، حيث انخفض الدولار لديه بنحو 69 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

وتظل أسعار العملات في البنوك عرضة للتغير وفق حركة التعاملات، لذلك فإن السعر المعلن وقت إجراء المعاملة هو السعر الذي يعتمد عليه العميل في عمليات الشراء أو البيع.

سعر الدولار اليوم

احتياطي النقد الأجنبي يدعم سوق الصرف

يتزامن تراجع الدولار خلال الأسبوع مع تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي لدى مصر، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبلغت الزيادة في صافي الاحتياطيات نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أيضًا نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026، إذ ارتفعت إلى نحو 47.3 مليار دولار.

وسجلت التحويلات زيادة قدرها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

سعر الدولار الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

ترشيحاتنا

مكتب تأمينات اسيوط

نموذج إيجابي من داخل أحد مكاتب التأمينات.. توزيع حلوى المولد النبوي على المواطنين

مدرب لياقه بدنيه

مش مصدقين إننا خايفين عليهم .. مدرب لياقة بدنية يحذر من نظام الطيبات

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

رقم مهم | الصناعات الغذائية تحقق 4.473 مليار دولار .. والعامل شريك فاعل

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

المزيد