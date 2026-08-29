انخفاض يصل لـ70 قرشًا.. سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في 10 بنوك مع ختام آخر تعاملات أسبوعية، مسجلًا انخفاضات تراوحت بين 46 و70 قرشًا مقارنة بمستويات نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه سوق الصرف تحركاتها، وسط متابعة واسعة من المواطنين والشركات والمستوردين والمستثمرين لمستويات العملة الأمريكية، باعتبارها أحد أهم المؤشرات المؤثرة في تكلفة السلع والمنتجات وحركة التجارة والاستثمار.



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تباينت قيمة انخفاض سعر الدولار من بنك إلى آخر خلال الأسبوع، حيث سجل بنك قناة السويس أكبر تراجع بين البنوك العشرة، بانخفاض بلغ 70 قرشًا للشراء والبيع.

في المقابل، جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في نهاية قائمة التراجعات، بعدما انخفض سعر الدولار لديه بنحو 46 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بمستوياته في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

وتكشف هذه التحركات عن اختلافات محدودة في أسعار الصرف المعلنة بين البنوك، مع استمرار ارتباط مستويات العملة الأمريكية بحركة السوق وآليات التسعير المصرفية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العشرة بنهاية آخر تعاملات أسبوعية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قدره 66 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

بنك مصر: بلغ الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 66 قرشًا للشراء والبيع خلال أسبوع.

بنك القاهرة: وصل الدولار إلى 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: بلغ الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 70 قرشًا للشراء والبيع، وهو أكبر انخفاض بين البنوك العشرة.

البنك التجاري الدولي CIB: سجل الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 69 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: بلغ الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 65 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: سجل الدولار 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 69 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: وصل الدولار إلى 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 66 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل الدولار 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 46 قرشًا للشراء والبيع، وهو أقل تراجع بين البنوك العشرة.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات التي تتابعها الأسواق، إلى جانب الأسعار التي تعلنها البنوك التجارية، خاصة أن أسعار الصرف قد تختلف بصورة محدودة من بنك إلى آخر بحسب حركة التعاملات وسياسات التسعير.

كما يظهر في الأسعار المعلنة فارق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه، وهو ما يمثل هامش التداول بين السعرين، مع إمكانية تغير مستويات الصرف خلال اليوم وفق تطورات السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

ويحظى البنك الأهلي بمتابعة واسعة باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، ولذلك يهتم الأفراد والشركات بحركة أسعار العملات الأجنبية المعلنة لديه، خاصة الدولار الأمريكي.

وسجل الدولار في البنك تراجعًا قدره 66 قرشًا للشراء والبيع خلال الأسبوع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المعلن في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة.

وشهد بنك مصر كذلك انخفاضًا قدره 66 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت تراجعًا واضحًا خلال الأسبوع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بحسب البيانات الواردة في التحديث الحالي، بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالمقارنة الأسبوعية أوردت مستوى مختلفًا قدره 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اختلاف التوقيت بين بيانات المقارنة الأسبوعية والتحديث الحالي للأسعار.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع وفق التحديث الحالي.

وكان البنك التجاري الدولي من بين البنوك التي سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال المقارنة الأسبوعية، حيث انخفض الدولار لديه بنحو 69 قرشًا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

وتظل أسعار العملات في البنوك عرضة للتغير وفق حركة التعاملات، لذلك فإن السعر المعلن وقت إجراء المعاملة هو السعر الذي يعتمد عليه العميل في عمليات الشراء أو البيع.



احتياطي النقد الأجنبي يدعم سوق الصرف

يتزامن تراجع الدولار خلال الأسبوع مع تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي لدى مصر، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبلغت الزيادة في صافي الاحتياطيات نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أيضًا نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026، إذ ارتفعت إلى نحو 47.3 مليار دولار.

وسجلت التحويلات زيادة قدرها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.