إحنا الدليفري | القبض على مقتحمي شقة سيدة أجنبية بالبساتين بعد الفيديو الصادم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بإنتحال صفة مندوبى توصيل لشركة دليفري ومحاولة إقتحام أحد المنازل بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها ( تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 25 / الجارى قام شخصين بالإدعاء بكونهما مندوبين بشركة ، ومحاولة إقتحام منزلها إلا أنها قامت بغلق الباب ومنعهما من الدخول وفرا هاربين .

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو ( سائق ، عاطل، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة والمنيا")، وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، والإدعاء بكونهما مندوبى توصيل لشركة للتمكن من دخول الشقة وسرقة قاطنيها بالإكراه إلا أن الشاكية قامت بغلق الباب على قدم أحدهما والإستغاثة بالمواطنين وفرا هاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.