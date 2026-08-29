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الكشف عن تمويل دولي لمشروع شدوان لطاقة الرياح في مصر بـ 100 مليون دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الكشف عن تمويل دولي لمشروع شدوان لطاقة الرياح في مصر بـ 100 مليون دولار

مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية
أ ش أ

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية - ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي - اعتزامها توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار لمشروع "شدوان" لطاقة الرياح في مصر، في إطار دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 700 مليون دولار، فيما يُتوقع توفير الجزء المتبقي، والبالغ نحو 560 مليون دولار، من خلال جهات أخرى مشاركة في التمويل.

وتصل القدرة الإنتاجية لمشروع "شدوان" لطاقة الرياح إلى 900 ميجاوات، وفقًا للبيان الصادر اليوم السبت عن مؤسسة التمويل الدولية.

وتتولى شركة "شدوان ويند باور"، المملوكة لشركة "سكاتك" النرويجية، تنفيذ المشروع، فيما تمتد اتفاقية شراء الطاقة المولدة من المشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عامًا.

ويأتي المشروع في إطار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، إلى جانب جذب التمويلات والاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.

ويقع المشروع بمنطقة خليج السويس بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي ضمن مشروعات الطاقة المتجددة التي تستهدف دعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.

ويعد إعلان مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 100 ميجاوات بخليج السويس من الإعلانات المهمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلال عام 2026.

ويهدف المشروع إلى دعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يعكس المشروع اهتمام الدولة والشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بالتوسع في إنشاء محطات الرياح والطاقة النظيفة داخل منطقة خليج السويس، والتي تعد من أفضل المناطق المناسبة لمشروعات طاقة الرياح في مصر.

مؤسسة التمويل الدولية التمويل البنك الدولي شدوان طاقة الرياح مصر

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