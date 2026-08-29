حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن جماعة الإخوان اعتادت على الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم بما ليس فيهم، مشيرًا إلى أن هذا سلوك إخواني منذ أيام حسن البنا مؤسس الجماعة.

وأوضح، الغمري، خلال برنامجه “رؤية” الذي يقدمه على فضائية “Ten”، أن المفارقة أن جماعة الإخوان كانت تمارس سلوك الخوض في الأعراض تحت الأرض وفي غرفهم المظلمة في جلسات الأسر والشعب الإخوانية.

وأشار الإعلامي والباحث السياسي، إلى أن الجديد أن الإخوان ما كانوا يمارسونه من نميمة وخوض في الأعراض في الغرف المظلمة أصبحوا يمارسونه عبر السوشيال ميديا.

وأكد أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يستهدف تخريب العقول وترويج الشائعات والأكاذيب بصفة مستمرة.