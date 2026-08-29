تفجير ضخم بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا ضخمًا في المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين بقضاء مرجعيون، جنوب لبنان، وسط تصاعد التوتر الميداني في المنطقة.

ويأتي التفجير ضمن سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها مناطق متفرقة من جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت عددًا من البلدات، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية الرسمية.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الهدف الذي استهدفه التفجير أو ما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما لم يرد، بحسب المعلومات المتاحة، تعليق إسرائيلي فوري بشأن العملية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترًا متواصلًا، مع تكرار الغارات وعمليات القصف والتفجير، في وقت تستمر فيه المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق التصعيد.