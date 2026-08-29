ضبط طن جمبري غير صالح للاستهلاك الآدمي في سنورس بالفيوم

شنت الادارة البيطرية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم حملة رقابية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين في اطار تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين تحت رعاية الدكتور احمد فايز مدير الادارة البيطرية بسنورس وبقيادة الدكتور شعبان البطران رئيس القسم الوقائي ووكيل الادارة لمتابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وسلامتها للاستهلاك.



ضبط طن جمبري منتهي الصلاحية

أسفرت الحملة عن ضبط طن من الجمبري منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الادارة البيطرية بمركز سنورس بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية لمتابعة المنتجات الغذائية والبحرية المعروضة في الاسواق والتأكد من سلامتها قبل وصولها الى المواطنين.



استمرار الحملات لضبط الاسواق

وأكدت الادارة البيطرية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الاسواق والتأكد من سلامة الاغذية والمنتجات الحيوانية والبحرية المتداولة وتستهدف الحملات تكثيف اعمال التفتيش على المنشآت والاسواق ومراجعة صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها بما يسهم في الحد من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الادمي وشددت الادارة على مواصلة الحملات الرقابية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول المنتجات الغذائية والحيوانية والبحرية داخل نطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم.