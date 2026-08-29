فرانك كيسي يعود إلى أتالانتا بعد محاولة يوفنتوس التعاقد معه

وقّع قائد منتخب ساحل العاج، فرانك كيسي، عقدًا مع أتالانتا يوم السبت، مُعلنًا عودته إلى أول نادٍ لعب له في أوروبا.

وأعلن النادي الإيطالي أن كيسي وقّع عقدًا لعدة سنوات، دون الخوض في التفاصيل. وكان يوفنتوس قد حاول التعاقد معه أيضًا، لكن المدرب لوتشيانو سباليتي أشار إلى وجود مشاكل تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف.

تعليق سباليتي

وقال سباليتي أمس الجمعة: "إذا لم نقم ببيع أي لاعب، فسيكون من الصعب علينا التفكير في ضم لاعبين جدد".

وانضم كيسي، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا، إلى أتالانتا لأول مرة عام 2015 عندما تم إلحاقه بفريق الشباب بالنادي.

وبعد فترة إعارة إلى تشيزينا، سجّل كيسي هدفين في أول مباراة له في الدوري الإيطالي مع أتالانتا عام 2016. ثم لعب لاحقًا مع ميلان وبرشلونة والأهلي السعودي.

بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري، فاز أتالانتا على ساسولو في مباراته الافتتاحية في الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي، ويستضيف بولونيا يوم الاثنين.

ساهم كيسي في وصول ساحل العاج إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم هذا العام للمرة الأولى. وسجل هدفًا في مباراة خسرها فريقه أمام ألمانيا في دور المجموعات.