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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب والرياضة: توجيه رئاسي بزيادة مكافأة الميدالية الأولمبية لـ4 ملايين جنيه

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
هاني حسين

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه يتم إصدار تصاريح لنحو 800 بعثة بمعدل نحو 25 ألف لاعب ولاعبة للمشاركة في بطولات خارجية.

وتابع خلال التغطية الخاصة، التي يقدمها محمد جوهر، وأحمد دياب، على قناة صدى البلدـ، أنه يتم اتخاذ العديد من الضوابط الخاصة بالسفر والعودة منها تأجيل دراسة بعض المشاركين.

ولفت إلى أن الضوابط موجودة ومحكمة ويكون رئيس البعثة محتفظ بجوازات وتراخيص السفر والعودة لأفراد اللعبة، مؤكدًا أن الخطأ البشري وارد في مثل هذه الأمور مثل تسليم الجواز الخاص بالسفر للاعب.

وأكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن سبب هجرة اللاعبين وهروبهم تتمثل في الإطار المالي والمكافآت والحافز المالي والإطار الإداري الموجود في هذه الألعاب.

وأكمل :" توجيه من القيادة السياسية بزيادة المكافآت الخاصة باللاعبين بمختلف الرياضات لتصل إلى 100 ألف جنيه للبطولات القارية و800 ألف جنيه للبطولة الدولية و4 ملايين جنيه للميدالية الأولمبية
 

وأشار إلى أن هناك ميزانية خاصة بوزارة الشباب والرياضة خاصة بالحافز الرياضي والمعسكر يتم صرفها بنسبة 100 % على الألعاب الفردية ولا يتم صرف مليم واحد منها على كرة القدم، إلى جانب البحث عن رعايات للاعبين.

وأوضح أن هناك شركة روابط التي تهدف للتنسيق بين اللاعبين والشركات الراعية وهناك رعايات للاعبين التصنيف الأول، موضحا أن الرعايات حاليا لا تكون عند المستوى المأمول حيث إن معظم القطاع الخاص يتجه لرعاية الألعاب الجماهيرية مثل كرة القدم.

واستطرد أن هناك 120 لاعبا في المنتخبات الخاصة بالمصارعة عاملين ميداليات وإنجازات تاريخية، واللاعبين أصحاب المشكلة هيفضلوا أولادنا ومنتظرينهم.
 

الرياضة الشباب والرياضة اخبار التوك شو مصر المصارعة

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