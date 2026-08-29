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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وداع مؤلم لشهداء النيران.. جنازة جماعية لضحايا حرائق الجزائر

ضحايا حرائق الجزائر
ضحايا حرائق الجزائر
القسم الخارجي

شيعت الجزائر، أمس الجمعة، العشرات من ضحايا الحرائق الهائلة التي اجتاحت عددًا من المناطق، في مشهد جنائزي مؤلم شهدته بلدة الجمعة بني حبيبي غرب ولاية جيجل، بحضور الوزير الأول سيفي غريب وعدد كبير من المواطنين.

وجاءت مراسم التشييع الجماعي في وقت لا تزال فيه السلطات تعمل على حصر الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق، وسط استمرار عمليات البحث عن عدد من المفقودين، ما حال دون إعلان حصيلة نهائية للضحايا حتى الآن.

وأعلنت بلدة بني حبيبي تسجيل 73 ضحية في حصيلة مؤقتة، بينما تواصل الجهات المختصة عمليات التحقق من أعداد الضحايا والمفقودين في المناطق المتضررة.

وفي آخر التطورات، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية استقرار الوضع العام للحرائق، بعد السيطرة على أغلب البؤر التي اندلعت في الولايات الشرقية، مع استمرار مراقبة المواقع التي جرى إخماد النيران فيها تحسبًا لاندلاعها مجددًا.

وقالت الحماية المدنية إن فرق التدخل تمكنت من إخماد 118 حريقًا، فيما لا تزال 5 حرائق مشتعلة في ولايات جيجل وسطيف وتبسة، مع استمرار عمليات التدخل والمراقبة لمنع انتشار النيران.

وفي ولاية جيجل، جرى إجلاء عدد من العائلات من منازلها بصورة احترازية بسبب حريقين، بينما عززت فرق الإطفاء بوسائل جوية إضافية، من بينها طائرتان من طراز AT802.

وأكدت الحماية المدنية وضع أجهزة للرصد والمتابعة في المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق، بهدف مراقبة الوضع والتدخل سريعًا في حال ظهور بؤر جديدة.

وبالتوازي مع عمليات الإطفاء، تحرك الهلال الأحمر الجزائري لدعم السكان المتضررين، حيث أرسل قوافل تضامنية إلى ولايات سكيكدة وجيجل وعنابة، محملة بالأفرشة والأغطية والأدوية والحفاظات ومختلف الاحتياجات الأساسية.

كما جرى تعزيز الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وفرق التدخل، لتقديم المساعدة والرعاية الصحية ومساندة العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها.

وأعلن الهلال الأحمر الجزائري فتح أبوابه أمام التبرعات والهبات التضامنية، للعمل على تنظيمها وفرزها وتوزيعها وفق الاحتياجات والأولويات في المناطق المتضررة.

وخلفت الحرائق خسائر مادية وبيئية واسعة، وسط تقديرات بإتلاف نحو 80% من الغطاء الغابي في المنطقة، التي كانت تشتهر بغاباتها وجبالها الخضراء وتستقطب عشرات الآلاف من السياح خلال فصل الصيف.

وتواصل السلطات الجزائرية عمليات الرصد والبحث والتدخل في المناطق المتضررة، بالتزامن مع جهود الإغاثة ومتابعة أوضاع العائلات التي تضررت من الحرائق، بينما لا تزال حصيلة الضحايا النهائية قيد الحصر.

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