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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروب غير متوقع يخفض ضغط الدم ويحسن المزاج

المزاج
المزاج
اسماء محمد

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التى ذاع صيتها في برامج إنقاص الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع good rx اليكم أهم فوائد الشاي الأخضر الصحية.

خفض ضغط الدم

قد يُساهم الشاي الأخضر في تعزيز صحة القلب بعدة طرق فمضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تُساعد على خفض ضغط الدم وتُشير بعض الأبحاث إلى أن تناول مكملات الشاي الأخضر يُمكن أن يُخفض ضغط الدم ، ويبدو أن هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم لكن الدراسات تُشير أيضًا إلى أنه قد يكون له تأثير مُخفض لضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات طبيعية منه. 

 تحسين توازن سكر الدم

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم وحساسية الأنسولين . وقد أظهرت إحدى الدراسات التحليلية الشاملة أن الشاي الأخضر قد يخفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، ومستويات الأنسولين، ومستوى الهيموجلوبين السكري (A1C) لدى مرضى السكري من النوع الثاني .

وجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين في الصين أن أولئك الذين يشربون الشاي الأخضر كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي الأخضر أو يشربون أنواعًا أخرى من الشاي.

تحسن المزاج

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الثيانين ، وهي حمض أميني يعزز الاسترخاء وقد يحسن الوظائف الإدراكية.

في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر أو تناول مستخلص الشاي الأخضر قد يُحسّن المزاج ويُخفف أعراض الاكتئاب كما وجدت دراسة أخرى أن المراهقين الذين شربوا ستة أكواب من الشاي الأخضر منزوع الكافيين يوميًا لمدة ستة أسابيع أظهروا أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والتوتر.

الشاي الأخضر خفض ضغط الدم الوظائف الإدراكية تحسين المزاج السكر

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