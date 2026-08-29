محمد صلاح بين أغلى أجنحة الدوري التركي.. تفاصيل

حجز النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور مكانا ضمن قائمة أغلى لاعبي الجناح من حيث القيمة السوقية في الدوري التركي للموسم الجديد 2026-2027 في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المسابقة بعد انضمام عدد من الأسماء البارزة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم احتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة أغلى لاعبي الجناح بالدوري التركي بقيمة سوقية بلغت 22 مليون يورو.

لياو يزين قائمة الأغلى في تركيا

وجاء النجم البرتغالي رافائيل لياو في المركز الثاني بالقائمة بقيمة سوقية بلغت 50 مليون يورو بعدما اقترب من الانتقال إلى جالاتا سراي قادما من ميلان في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي هذا الصيف.

وكان لياو قد أنهى مشواره مع ميلان الذي انضم إلى صفوفه عام 2019 ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع جالاتا سراي حيث من المنتظر أن يرتبط بالنادي التركي بعقد حتى عام 2030.

وتشير التقارير إلى أن صفقة انتقال لياو إلى جالاتا سراي تبلغ نحو 45 مليون يورو، مع وجود مكافآت إضافية ونسبة من إعادة البيع لصالح ميلان، بينما سيحصل اللاعب البرتغالي على راتب سنوي يتجاوز 10 ملايين يورو.

محمد صلاح خامسا

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس بين أغلى أجنحة الدوري التركي بقيمة سوقية تبلغ 22 مليون يورو، رغم بلوغه 34 عاما ليؤكد النجم المصري حضوره بين أبرز الأسماء الهجومية في المسابقة.

وانضم صلاح إلى طرابزون سبور خلال الصيف الجاري بعد رحيله عن ليفربول ووقع عقدا لمدة عامين مع النادي التركي في صفقة تعد من أبرز انتقالات الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة.

ولم يتأخر صلاح في ترك بصمته مع فريقه الجديد، بعدما سجل هدفين في شباك باشاك شهير وقاد طرابزون سبور لتحقيق الفوز 2-1 ليحصد الفريق أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم.

جرينوود يتصدر القائمة

وتصدر الإنجليزي ميسون جرينوود، لاعب فنربخشة، قائمة أغلى لاعبي الجناح في الدوري التركي، بعدما بلغت قيمته السوقية 55 مليون يورو متفوقا على رافائيل لياو صاحب المركز الثاني.

وجاء باريش ألبر يلماز لاعب جالاتا سراي في المركز الثالث بقيمة سوقية وصلت إلى 30 مليون يورو، بينما احتل إرنست بوكو لاعب بشكتاش المركز الرابع بـ25 مليون يورو ليأتي صلاح بعده مباشرة.

ترتيب أغلى أجنحة الدوري التركي

وضمت قائمة أغلى لاعبي الجناح في الدوري التركي للموسم الجديد:

ميسون جرينوود – فنربخشة – 55 مليون يورو

رافائيل لياو – جالاتا سراي – 50 مليون يورو

باريش ألبر يلماز – جالاتا سراي – 30 مليون يورو

إرنست بوكو – بشكتاش – 25 مليون يورو

محمد صلاح – طرابزون سبور – 22 مليون يورو

دورجيليس نيني – فنربخشة – 20 مليون يورو

كريم أكتوركوجلو – فنربخشة – 20 مليون يورو

ليروي ساني – جالاتا سراي – 20 مليون يورو

يونس أكجون – جالاتا سراي – 18 مليون يورو

لياندرو تروسارد – بشكتاش – 18 مليون يورو

وتكشف القائمة عن قوة سوق الانتقالات في الدوري التركي هذا الموسم بعدما نجحت أندية المسابقة في استقطاب مجموعة من النجوم أصحاب الأسماء الكبيرة بينما يواصل محمد صلاح إثبات حضوره بين أبرز لاعبي المسابقة رغم اختلاف قيمته السوقية عن بعض الأسماء الأصغر سنا.