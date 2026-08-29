ليفربول يحسم صفقة بديل محمد صلاح بمبلغ ضخم.. من هو؟

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي أغلق أحد أهم الملفات التي شغلت جماهيره منذ رحيل النجم المصري محمد صلاح، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمد صلاح قد أنهى مسيرته التاريخية مع ليفربول رسميًا في 30 يونيو الماضي، بعد تسع سنوات قضاها داخل قلعة «أنفيلد»، حقق خلالها العديد من الإنجازات وترك بصمة بارزة في تاريخ النادي الإنجليزي، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور التركي.

صفقة ضخمة إلى أنفيلد

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ذا أثلتيك»، نقلًا عن الصحفي ديفيد أورنستين، فإن ليفربول توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال باركولا إلى صفوفه.

وبحسب التفاصيل، تبلغ القيمة الأساسية للصفقة نحو 125 مليون يورو، إلى جانب 25 مليون يورو كحوافز وإضافات، في واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الفرنسي للفحص الطبي يوم الأحد، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

عقد طويل مع ليفربول

واتفق الطرفان، وفقًا للتقارير، على توقيع باركولا عقدًا يمتد لمدة خمس سنوات، ليستمر مع ليفربول حتى عام 2031، في خطوة تكشف حجم الرهان الذي يضعه النادي الإنجليزي على اللاعب الشاب.

وكان باركولا من الأسماء التي ارتبطت بقوة بخلافة محمد صلاح في ليفربول، خاصة بعدما ارتبط مستقبله بالرحيل عن باريس سان جيرمان، في ظل عدم تجديد عقده مع بطل أوروبا.

هل يستطيع تعويض الفرعون؟

ورغم أن باركولا لا يشغل المركز نفسه الذي اعتاد محمد صلاح اللعب فيه، فإن إدارة ليفربول ترى في اللاعب الفرنسي أحد أبرز الأجنحة الصاعدة في القارة الأوروبية.

ويتميز باركولا بالسرعة والقدرة على اختراق دفاعات المنافسين، إلى جانب مهارته في إنهاء الهجمات وصناعة الخطورة أمام المرمى، وهي عوامل جعلته الخيار الذي وقع عليه اختيار النادي لتعويض جزء من الفراغ الذي تركه صلاح.

وتنتظر جماهير ليفربول الآن ظهور الوافد الفرنسي بقميص الفريق، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من حمل إرث النجم المصري وتحويل الصفقة القياسية إلى بداية جديدة للريدز.