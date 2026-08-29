محافظ السويس يوجه بتوفير ميني باصات لطلاب الجامعة بأجر رمزى

وجه اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس بتوفير وسائل نقل ميسرة وآمنة لطلاب الجامعة من خلال تخصيص عدد 2 ميني باص تابعين لمشروع نقل الركاب بالمحافظة، للعمل بأجر رمزي، تيسيرا على الطلاب خلال العام الدراسي

ميني باصات من الموشي والإسعاف إلى بوابة الجامعة

وتقرر تشغيل الميني باصات على خط الموشي – الإسعاف – بوابة الجامعة وفق جداول تشغيل محددة تتناسب مع مواعيد ذهاب وعودة الطلاب بما يوفر وسيلة مواصلات منتظمة ويساعد على تقليل معاناة الطلاب في الانتقال اليومي

وتبدأ رحلات الذهاب من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 9:00 صباحا بينما تنطلق رحلات العودة من الساعة 1:30 ظهرا وحتى 3:00 عصرا بما يتناسب مع حركة الطلاب ومواعيد الدراسة

تشغيل الخدمة من أول يوم في الدراسة

وأكدت محافظة السويس أن خدمة نقل الطلاب ستعمل طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام العطلات، على أن يبدأ تشغيل الميني باصات اعتبارا من أول يوم في الدراسة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود محافظة السويس لتوفير وسائل مواصلات آمنة وميسرة للطلاب، خاصة مع اعتماد أعداد كبيرة منهم على وسائل النقل العام في الوصول إلى الجامعة والعودة إلى منازلهم

كما تستهدف الخدمة توفير وسيلة انتقال منتظمة بأجر رمزي بما يساهم في تخفيف الأعباء اليومية عن الطلاب وأسرهم، إلى جانب تنظيم حركة انتقال الطلاب خلال فترات الذهاب والعودة

ويعكس تخصيص ميني باصات من مشروع نقل الركاب لخدمة طلاب الجامعة اهتمام محافظة السويس بتطوير الخدمات المرتبطة بالطلاب وتوفير حلول عملية لمشكلات الانتقال، بما يساعدهم على الوصول إلى الجامعة في مواعيد مناسبة والعودة بصورة أكثر سهولة وانتظاما

وتستمر المحافظة في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والطلاب، والعمل على توفير وسائل نقل تتناسب مع احتياجاتهم اليومية خاصة مع بداية العام الدراسي



