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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدق أو لا تصدق .. الزمالك يصرف راتب بيزيرا في موعده رغم انقطاعه عن التدريبات | خاص

بيزيرا
بيزيرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف الراتب الشهري للبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في موعده بصورة طبيعية مطلع الشهر المقبل، رغم انقطاع اللاعب عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك حرصت على صرف مستحقات اللاعب في موعدها، لتجنب منح بيزيرا أي فرصة لتقديم شكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك يتعامل مع ملف اللاعب وفق الأطر القانونية، مع توثيق واقعة انقطاعه عن التدريبات، خاصة في ظل تمسك النادي بحقوقه في هذا الملف.

وتواصل إدارة الزمالك متابعة موقف بيزيرا خلال الفترة المقبلة، في انتظار حسم مصير اللاعب وفقًا لما تراه الإدارة وبما يحفظ حقوق النادي.

نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك خوان بيزيرا

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