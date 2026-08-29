أحمد فتوح يوافق على تجديد عقده مع الزمالك.. ومفاوضات الحسم تبدأ

أبلغ أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسؤولي النادي بموافقته على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن اللاعب أبدى ترحيبه بالاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الزمالك الخطوات الرسمية لحسم ملف التجديد مع فتوح، من خلال الاتفاق على التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد، تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان عن استمرار اللاعب مع الفريق.

وتسعى إدارة الزمالك إلى غلق ملف تجديد فتوح مبكرًا، لضمان استقرار الفريق والحفاظ على خدمات الظهير الأيسر خلال المواسم المقبلة.