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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يتصدر والزمالك خامسا .. أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الثانية من الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

اختتمت منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري بعد 3 أيام حافلة بالمباريات والإثارة شهدت العديد من النتائج اللافتة التي ساهمت في تغيير شكل جدول الترتيب بعدما نجحت بعض الفرق في تحقيق انطلاقة قوية بينما تراجعت نتائج وأسهم فرق أخرى.

29 هدفا في 10 مباريات

وأقيمت خلال الجولة الثانية 10 مباريات شهدت ندية كبيرة بين الفرق إلى جانب عدد من القرارات التحكيمية حيث أشهر الحكام البطاقة الصفراء 36 مرة مقابل حالتي طرد بالبطاقة الحمراء.

وشهدت الجولة تسجيل 29 هدفا لتشهد زيادة تهديفية واضحة مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت إحراز 18 هدفا فقط وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الإثارة والقوة الهجومية في الجولة الثانية.

بيراميدز يواصل التربع على القمة

وتمكن بيراميدز من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متفوقا على الأهلي الذي يمتلك الرصيد نفسه لكن فارق الأهداف منح الفريق السماوي الأفضلية في المركز الأول.

وجاء طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضا بينما احتل المصري المركز الرابع بنفس الرصيد في حين جاء الزمالك بالمركز الخامس بعدما حصد 4 نقاط.

20 فريقا في النسخة الحالية

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 20 فريقا بعدما صعدت أندية أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط إلى دوري الأضواء في المقابل هبطت أندية الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو إلى دوري المحترفين.

ويستمر نظام المسابقة بنفس الشكل الذي شهدته النسخة الماضية حيث تخوض جميع الفرق المرحلة الأولى من الدوري بنظام المجموعة الواحدة قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري بينما تتكون المجموعة الثانية من 14 فريقا ويهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين في نهاية الموسم.

الدوري المصري بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الأهلي

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