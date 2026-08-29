محافظ أسوان يوجه بإعداد خطة متكاملة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات وإزالة التعديات

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الاجتماع التنسيقى مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية المطالب الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

خطة متكاملة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار

وشهد الإجتماع توجيه المحافظ بإعداد خطة متكاملة تتضمن آليات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، مع تحديد أماكن تنظيم معارض «أهلاً مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم مع قرب بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

التعامل الفورى مع التعديات ورفع الإشغالات

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفورى مع التعديات وإزالتها فى مهدها ، مع تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد ورفع وإزالة حالات التعدى المستحدثة ، إلى جانب تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات بما يساهم فى تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضارى للمراكز والمدن .

تكثيف أعمال النظافة وتفعيل التواصل مع المواطنين

ووجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف جهود النظافة العامة، مع عقد لقاءات دورية مع المواطنين مرتين أسبوعياً، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يعزز قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين .

تسريع إجراءات التصالح والتقنين وتراخيص المحال



كما وجه المحافظ بتفعيل دور المراكز التكنولوجية من خلال سرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، واستكمال إجراءات التقنين وفقاً للقوانين المنظمة، ومنها قانون 144 لسنة 2017 وقانون 168 لسنة 2025، فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءات تراخيص المحال العامة، مع وضع برنامج زمنى واضح لإنهاء المعاملات المتأخرة .

متابعة أسبوعية ورفع تقارير لوزارة التنمية المحلية

وأكد المحافظ أن يتم عرض الخطة ومعدلات التنفيذ بصورة أسبوعية، تمهيداً لرفعها إلى وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، لمتابعتها وعرض نتائجها على القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق برامج زمنية محددة .

تحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تحديد المهام والمسئوليات بشكل واضح، بحيث يتم تنفيذ جميع التكليفات تحت إشراف رئيس المركز والمدينة ، مع تحديد مسئول مختص عن كل ملف ، مؤكداً أن مستوى تنفيذ هذه التكليفات سيكون محل تقييم للأداء بما يضمن الجدية وسرعة الإنجاز .

وكلف المحافظ مديرى المرافق والمرور بتكثيف جهود رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط المرورى، مشيراً إلى أن المحافظة نجحت فى تحقيق تحسن تدريجى فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، مع ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه .

متابعة أعمال إزالة التعديات من خلال مركز السيطرة

ووجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمتابعة من السكرتير العام للمحافظة، لنقل جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات عبر أجهزة المركز، بما يتيح المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، والعميد عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، والعميد تامر محمد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.